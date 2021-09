Stiri pe aceeasi tema

- Dupa submarine, ies acum la suprafața vorbe. Dupa ce au avut o convorbire telefonica, miercuri, 22 septembrie, președinții Fanței și SUA „au decis sa lanseze un proces de consultari aprofundate” inainte de o intalnire in octombrie, in Europa. In acest context de relaxare, ambasadorul francez in Statele…

- Uniunea Europeana trebuie sa-i primeasca pe afganii care fac obiectul unei amenintari imediate odata cu venirea la putere a talibanilor, a declarat miercuri comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson. Ea a adresat un apel statelor membre sa-si “accelereze” operatiunile de preluare de…

- Cand vine vorba de economia influențata de COVID-19 este posibil ca cele mai grave simptome sa nu apara pana cand virusul nu intra in remisie. In toata Europa pandemia și blocajele sale au accelerat tendințe precum automatizarea și inegalitatea economica, dupa cum arata jurnaliștii de la Politico intr-o…