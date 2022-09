Dupa hituri precum “Sacrificii” și “Nopți și zile”, SHIFT revine in atenția noastra cu o piesa despre “Curaj” realizata in colaborare cu The Urs, un artist foarte talentat din Republica Moldova. Cu un succes rasunator pe TikTok cu doar o saptamana inainte de lansarea propriu-zisa, single-ul “Curaj” promite foarte mult, mai ales ca fanii deja au invațat și fredoneaza refrenul. Este o piesa despre motivație, munca și incredere in sine, care sigur te va prinde, și in cadrul careia atat SHIFT cat și The Urs vorbesc despre propriile povești de viața presarate cu lecții, sacrificii, dar și multa motivație.…