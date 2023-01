După ruptura cu Europa, Rusia mărește exportul de gaze naturale către China Rusia a marit capacitatea de export a gazoductului sau catre China la peste 60 de milioane de metri cubi pe zi, a anunțat China Media Group, cu un flux total estimat pentru acest an la peste 22 de miliarde de metri cubi, anunța oilprice.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azerbaidjanul intentioneaza sa majoreze usor exporturile sale de gaze naturale spre Europa, in 2023, a afirmat presedintele tarii, Ilham Aliyev, in conditiile in care Bruxelles-ul cauta sa inlocuiasca livrarile de energie, in scadere, din Rusia, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Turcia a organizat vineri o ceremonie mult așteptata pentru a marca o creștere a capacitații la prima sa unitate de stocare subterana a gazelor naturale, devenind, așa cum spun oficialii, cel mai mare loc de stocare din Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța…

- Oricine va veni la putere in Rusia, dupa Vladimir Putin, va fi mult mai rau, a declarat fostul comandant al armatei americane in Europa, generalul in retragere Ben Hodges, intr-un interviu acordat NV.ua pe 16 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cotatiile futures la grau au scazut miercuri, din SUA in Europa, in urma anuntului ca Rusia si-a reluat participarea la acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene, dupa suspendarea acestuia in weekend, o decizie care ameninta livrarile globale de alimente, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Armata rusa a informat ca Moscova iși suspenda participarea la punerea in aplicare a acordurilor privind exportul de cereale din porturile Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rusia va pierde in urmatorii ani pozitia de lider mondial in exportul de energie, din cauza consecintelor invaziei din Ucraina si in special ca urmare a reducerii vanzarilor de gaze in Europa, piata sa traditionala, potrivit Agentiei Internationale a Energiei (IEA), citata de EFE, informeaza Agerpres.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi ca Rusia transforma reteaua electrica a tarii sale in "camp de lupta" in atacuri care determina populatia sa se refugieze spre Europa, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…