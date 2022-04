Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat luni pe premierul ungar Viktor Orban pentru victoria sa in alegerile legislative, exprimandu-si speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Moscova si Budapesta, a transmis Kremlinul, potrivit AFP si EFE, scrie agerpres.ro."Seful statului rus s-a declarat…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…

- Volodimir Zelenski, cere din nou comunitații internaționale sa-i trimita armament greu, subliniind ca „totul este pentru libertate, nu numai in Ucraina, ci pentru libertate in Europa”, noteaza The Guardian. „In cazul in care partenerii Ucrainei nu ajuta cu avioane si tancuri, desi au aceasta posibilitate,…

- "NATO a cazut de acord ca trebuie sa acordam sprijin mai mare Ucrainei, vom continua cu sancțiuni fara precedent contra Rusiei și ne vom axa pe aparare.Avem 4 grupuri de lupta in Romania, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, deci vom avea 8 in total, de la Marea Baltica la Marea Neagra.MIȘCARI DE EFECTIVE…

- Liderii NATO au inceput joi un summit extraordinar pentru a analiza modalitatile in care pot oferi mai mult sprijin Ucrainei pentru ca aceasta tara sa se poata apara de invazia Rusiei si pentru a consolida flancul estic al Aliantei cu patru noi batalioane, in Bulgaria, Romania, Slovacia si Ungaria,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Cladirea Guvernului a fost iluminata, joi seara, in culorile drapelului Ucrainei in semn de solidaritate cu cetațenii ucraineni. „Solidari cu #Ucraina. Guvernul Romaniei este alaturi de poporul ucrainean și condamna cu vehemența agresiunea militara a Rusiei, care pune in pericol siguranța și viața oamenilor…

- Securitatea si siguranta romanilor ”nu sunt afectate sub nicio forma”, a dat asigurari joi seara premierul Nicolae Ciuca, intr-o conferința de presa, dupa ce Rusia a atacat Ucraina . Premierul a condamnat din nou agresiunea Rusiei și a transmis ca Romania este solidara cu Ucraina si este pregatita sa…