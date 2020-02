Pentru spectacolul inaugural al ediției din acest an, tema aleasa pentru tradiționalul carnaval este iubirea, noteaza Agerpres. Evenimentul a fost inaugurat sambata seara de primarul Venetiei, Luigi Brugnaro. O multime de turisti a invadat cheile canalului Cannaregio, asistand la o parada pe apa si acrobatii in aer. Duminica, sarbatoarea venetiana a continuat cu o alta procesiune acvatica, mai precizeaza Agerpres. Brugnaro a declarat presei ca lucrul bun in acest an este ca nu sunt atat de multi oameni si se pot face rezervari la hoteluri chiar si in ultimul moment, lucru care nu este de obicei…