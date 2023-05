Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de presa al Forțelor Navale ale Ucrainei a anunțat miercuri pe Facebook ca Federația Rusa ține in serviciu de lupta 17 nave in Marea Neagra, cu o salva totala de pana la 24 de rachete Kalibr, transmite Ukrinform. CITESTE SI Lovitura in Europa: revine creditul ipotecar fara niciun fel…

- Chiriasii din Marea Britanie vor putea imprumuta pana la 100% din valoarea unei proprietati fara un garant sau plata unui avans, intr-un nou plan de credit ipotecar introdus de societate de constructii Skipton Building Society, transmite CNBC.O societate de constructii este o institutie financiara…

- Presedinte AUR George Simion a explicat, in legatura cu protestul de miercuri din fata Parlamentului, ca a fost o manifestatie autorizata si nu organizata de AUR, ci de partidul ARCA Natiunii Romane al fostului social-democrat Dumitru Coarna, protest la care s-a alaturat si AUR. „Au avut loc violente…

- Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a declarat ca o femeie care apare pe o lista cu colaboratorii AUR a fost prinsa miercuri la controlul obligatoriu de la intrarea in sediul Parlamentului cu patru gloanțe. Simonis afirma ca asa a inceput si Hitler, in anii 30. Presedintele…

- Protestul AUR continua in Parlament, prin intermediul deputaților formațiunii. George Simion, liderul AUR, a avut un scandal cu deputatul PNL, Pavel Popescu, la tribuna Camerei Deputaților.Pavel Popescu l-a intrebat pe Geoge Simion daca a luat droguri și a acuzat AUR de extremism. CITESTE SI…

- ”Am avertizat de nenumarate ori ca AUR este un partid periculos, extremist, a carui agenda este sa promoveze ura si dezbinare. Azi asistam la violente la gardul Parlamentului, imbranceli cu jandarmii si incercari de a forta intrarea in Parlament. Nu sunt nici la prima incercare de introducere a obiectelor…

- Liderii AUR au inițiat un protest și un marș in București. Protestul a inceput in fața Parlamentului, dar coloana de oameni s-a mișcat in București.Pe scena, alaturi de George Simion, a urcat și deputatul Dumitru Coarna, exclus din grupul PSD din Camera Deputaților. CITESTE SI Sindicaliștii din…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, a declarat miercuri ca formatiunea sa este alaturi de minoritatea romaneasca din Ucraina, dar a precizat ca Romania este semnatara a „Acordului final de la Helsinki”, care prevede ca pot avea loc modificari de granite numai cu acordul ambelor parti.