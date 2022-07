Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au obtinut patru medalii de aur si una de argint la Olimpiada Internationala de Fizica, organizata online de Elvetia si care a reunit 369 de concurenti, conform Agerpres. "Un alt rezultat exceptional al elevilor romani! La Olimpiada Internationala de Fizica (IPhO2022), echipa Romaniei…

- Elevii romani au obtinut patru medalii de aur si una de argint la Olimpiada Internationala de Fizica, organizata online de Elvetia si care a reunit 369 de concurenti, a anunțat duminica, 17 iulie, ministrul educației, Sorin Cimpeanu.

- La Olimpiada Internaționala de Fizica 2022, echipa Romaniei a obținut un rezultat excepțional, clasandu-se pe locul 2 la nivel mondial. Elevii romani au obținut patru medalii de aur și una de argint. Vlad Oros, elev la Liceul „Grigore Moisil" Timișoara, a obținut medalie de aur și titlul de „cel mai…

- Romania a obtinut patru medalii de aur si una de argint la a 52-a Olimpiada Internationala de Fizica la care au participat 369 de concurenti. ”Un alt rezultat exceptional al elevilor romani! La Olimpiada Internationala de Fizica (IPhO2022), echipa Romaniei a obtinut un rezultat exceptional, clasandu-se…

- Elevii romani au obtinut patru medalii de aur si una de argint la Olimpiada Internationala de Fizica, organizata online de Elvetia si care a reunit 369 de concurenti. ”Un alt rezultat exceptional al elevilor romani! La Olimpiada Internationala de Fizica (IPhO2022), echipa Romaniei a obtinut un rezultat…

- Lotul olimpic de juniori al Romaniei a obtinut patru medalii de aur si doua de argint la a XXVI-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori, ocupand astfel locul intai in clasamentul pe natiuni, cu un punctaj istoric pe echipe. Elevii medaliați cu aur sunt Aida Mitroi (Școala Gimnaziala…

- Red Bowler, un blended scotch whisky care face parte din portofoliul Alexandrion Group, cel mai mare producator si distribuitor de bauturi spirtoase si vinuri din Romania, a obținut prima sa recunoaștere internaționala la “International Spirits Challenge 2022”, una dintre cele mai mari competiții globale…

- Vicepremierul Oleg Serebrian a primit astazi in vizita șefii adjuncți ai delegațiilor Statelor Unite ale Americii, Franței, Germaniei și Marii Britanii pe linga OSCE, care se afla intr-o vizita de documentare in Republica Moldova, fiind insoțiți de șeful Misiunii OSCE in R. Moldova Claus Neukirch, comunica…