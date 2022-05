Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca in mai puțin de 48 de ore de la prezentarea programului „Sprijin pentru Romania” au fost deja adoptate, in Parlament, doua dintre masurile anunțate in program. „In mai puțin de 48 de ore de cand, impreuna cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca…

- Ambasadorul Ucrainei a fost convocat de Ministerul de Externe de la Budapesta pentru “declaratii ofensatoare” la adresa Ungariei, a anuntat, miercuri, seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, dupa cum transmit MTI si Reuters. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto a afirmat ca Ungaria are o pozitie…

- Nokia Solutions and Networks OY și Nokia Networks SRL, ambele din grupul finlandez Nokia, au decis sa dea in judecata Guvernul Romaniei dupa ce nu au obținut autorizarea CSAT pentru a utiliza echipamente de infrastructura 5G in rețelele de comunicații din țara. Dosarul a fost inregistrat pe 25 martie…

- Romania se confrunta deja cu o criza alimentara. Este avertismentul fermierilor din țara noastra și al reprezentanților industriei. Prețurile uriașe la energie, gaze naturale, carburanți și ingrașaminte i-au ingenuncheat pe producatori. Fermierii considera ca ministrul Agriculturii trebuie sa faca parte…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit la Palatul Cotroceni,sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Este a doua ședința convocata de președintele Klaus Iohannis in mai puțin de o saptamana și a treia de la inceputul anului.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei CSAT, care este programata la ora 12,00, sunt incluse subiecte referitoare la evolutiile privind…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referința pentru asigurarile RCA, pe baza carora ar urma sa fie plafonate, timp de 6 luni, prețurile acestor asigurari auto atat pentru persoane fizice cat și firme, daca Guvernul va adopta o hotarare in acest sens. ASF și Ministerul…

- Armata romana și-a activat deja punctele de comanda ce monitorizeaza incidentele armate provocate joi dimineața de Rusia pe teritoriul ucrainean. O ședința a Consiliului de Aparare a Țarii a fost convocata pentru ora 11, in contextul conflictului declanșat joi de Rusia in Ucraina. „In ceea ce privește…