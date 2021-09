Stiri pe aceeasi tema

- Situatia devine disperata in spitalele din Bucuresti, dupa avalansa de infectari adusa de valul 4 al pandemiei. Toti pacientii de la spitalele „Malaxa” si „Sfantul Ioan” vor fi externati joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus.

- Situatia devine disperata in spitalele din Bucuresti, dupa avalansa de infectari adusa de valul 4 al pandemiei. Toti pacientii de la spitalele "Malaxa" si "Sfantul Ioan" vor fi externati joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus.

- Spitalele Malaxa si Sfantul Ioan din Capitala vor deveni, in aceasta saptamana, unitați exclusiv COVID, a anunțat, marți, ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Atilla. Spitalul Malaxa are 100 de paturi, din care 9 paturi sunt de ATI si 40 de paturi cu oxigen, iar Spitalul Sfantul Ioan are 200 de paturi,…

- Patru bolnavi de COVID, in stare grava, au fost transportați de urgența cu o aeronava spaciala, C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la București la Targu Mureș. Cei patru pacienți au fost permanet monitorizați pe timpul zborului de o echipa de specialiști.…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- O exzplozie puternica a zguduit marți dimineața sediul central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din București. Un tablou electric a sarit in aer in timp ce se lucra la el. Electricianul aflat chiar langa tablou a suferit arsuri pe jumatate din suprafața corpului. Este in stare grava.…

- Mai multi angajati ai unui spital suport COVID din Barlad au castigat in instanta sporuri cuprinse intre 55% si 85% din salariul de baza, pentru activitatea desfasurata in timpul pandemiei. Potrivit avocatei Oana Iovu, actiunea in instanta a fost declanșata dupa ce s-a incercat in zadar rezolvarea situatiei…