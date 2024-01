Stiri pe aceeasi tema

- „Practic s-a marit valoarea punctului de pensie de la 1.785 la 2032 de lei”, a spus Daniel Baciu.„Intr-adevar a inceput deja distribuția pensiilor pentru beneficiarii noștri, pensionari care au optat ca modalitate de plata prin mandat poștal. Am primit mesaje și de la pensionari. Deja au primit pensiile…

- FOTO | Felicitare inedita din partea Serviciului Roman de Informații, cu ocazia Craciunului. „Pana și noua ne scapa”, mesajul viral FOTO | Felicitare inedita din partea Serviciului Roman de Informații, cu ocazia Craciunului. „Pana și noua ne scapa”, mesajul viral In cursul zilei de luni, cu ocazia Craciunului,…

- Marcel Bolos afirma ca au fost identificate si sursele de finantare pentru aceste sume, una din ele fiind implementarea masurilor antifrauda: Marcel Bolos a precizat ca, anul viitor, nu vor fi cresteri de taxe si impozite si ca vor continua proiectele destinate comunitatilor locale prin programul „Anghel…

- Casa de Pensii: Plata PENSIILOR nu este pusa in pericol, chiar daca salariatii institutiilor teritoriale sunt in greva Plata pensiilor nu este pusa in pericol, desi salariatii caselor teritoriale de pensii sunt in greva generala, iar plata acestor drepturi urmeaza sa inceapa pe 4 decembrie, informeaza…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Dreptate și echitate pentru pensionari / Declarație politica noiembrie 16, 2023 09:21 Guvernul a aprobat actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din Romania, care va aduce echitatea intre pensionari și va consolida principiul contributivitații.…

- Ministra Muncii Simona Bucura-Oprescu a declarat, dupa ce Guvernul a adoptat proiectul privind legea pensiilor, ca este o lege „stabila si sustenabila” si a oferit asigurari ca nu vor exista amanari ale majorarilor de pensii pe viitor.

- Atenție, pensionari! Apar informații noi despre ce se va intampla cu plata pensiilor in luna decembrie 2023. Poștașii livreaza pensiile la domiciliile pensionarilor in perioada 1-15 a fiecarei luni, conform legislației in vigoare. Totuși, angajații din sistemul public vor beneficia, intre 30…