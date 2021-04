Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Volkswagen a confirmat ca noul ID.4 GTX (o versiune sportiva a modelului electric cu același nume) va debuta in prima jumatate a anului. Acum, constructorul din Wolfsburg a publicat un prim teaser pentru a-i pune in garda pe fani. Clipul video nu dezvaluie foarte multe, cu excepția…

- Lansarea vaccinului COVID-19 in Europa este „inacceptabil de lenta”, avand in vedere ca numarul de cazuri noi in intreaga regiune a crescut pentru a șasea saptamana consecutiva, a avertizat joi biroul european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Potrivit agenției ONU, peste 1,6 milioane de persoane…

- Serviciul Instagram, deținut de Facebook, a conceput noi masuri de siguranța pentru a-i proteja pe adolescenții care primesc mesaje directe și indiscrete din partea adulților. Adulții utilizatori vor putea trimite mesaje private numai adolescenților care ii urmaresc la randul lor. In paralel, mesajele…

- TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din Europa de Sud-Est, cu operațiuni principale in Bulgaria și Romania și operațiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca și Polonia, intra acum pe piața din Lituania. Acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-și extinde…

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, implinește astazi 20 de ani, iar petrecerea pentru ziua de naștere a fost ținuta azi noapte. Selly a inchiriat o vila in apropierea Capitalei pentru a-și putea organiza petrecerea cu prietenii, dupa cum scrie Can Can . Atmosfera a fost intreținuta de manelistul…

- CHIȘINAU, 22 feb – Sputnik. Vaccinarea este eficienta doar atunci cand este efectuata in masa, in toate țarile, a declarat șeful Organizației Mondiale a Sanatații Tedros Adhanom Ghebreyesus. Inregistrarea video cu discursul sau a fost publicata pe canalul de YouTube al OMS. Ghebreyesus a indemnat…

- Se pare ca pentru suporterii sportului nu exista bariere! Nici macar restricțiile din aceasta perioada nu l-au putut impiedica pe unul dintre cei mai infocați suporteri ai handbalului clujean sa-și

- Platforma Red-Religie.ro a lansat vineri secțiunea dedicata profesorilor care predau Religie și Limba și cultura romana in diaspora. Platforma este o inițiativa a Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazar” Cluj-Napoca la care au colaborat profesori din toata țara, potrivit basilica.ro. Lansarea…