- Hidroelectrica a anunțat marți ca a anulat demersurile pentru inlocuirea parcului auto, respectiv licitația demarata la data de 13 mai pentru inchirierea in leasing operațional a 203 mașini.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a cerut, joi, ministrului Agriculturii, Petre Daea, si presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca este respectat acordul agreat de Guvern cu fermierii si retalierii privind scaderea pretului laptelui la raft.…

- Petre Daea a fost intrebat joi, la Prima News, si in legatura cu plafonarea pretului la lapte si daca are de gand sa extinda aceasta masura si la alte produse din cosul zilnic. “In primul rand, o urmarim sa se implementeze in integralitatea ei, pentru ca suntem, iata, in primele zile din momentul in…

- Incepand cu aceasta luna, romanii ar urma sa cumpere lapte mai ieftin, dupa ce toti retailerii din țara au fost de acord sa reduca, in mod voluntar, cu minimum 20%, pretul laptelui de provenienta romaneasca, de la 1 mai. Acordul este valabil 6 luni Potrivit Consiliului Concurenței, acordul voluntar…

- Autoritatea de concurenta discuta cu retailerii si procesatorii care intentioneaza sa faca parte din acordul voluntar pentru reducerea pretului laptelui de consum, indrumand companiile pentru a respecta regulile de concurenta, informeaza AGERPRES . Acordul voluntar intre retaileri si procesatori pentru…

- Consiliul Concurentei avizeaza proiectul de Hotarare de Guvern privind plafonarea preturilor RCA, singura recomandare fiind sa existe o limitare si la costul reparatiilor, a declarat, miercuri, pentru Agerpres , presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „O sa dam avizul in aceasta dupa-amiaza…

- Hotararea de Guvern de plafonare a preturilor RCA va avea, in principiu, avizul Consiliului Concurentei, dar lunile acestea trebuie folosite ca sa punem piata pe niste baze stabile, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu.