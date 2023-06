Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea a dezvaluit care este marele castig al lui Edi Iordanescu, dupa „dubla” cu Kosovo si Elvetia. Fostul international roman e de parere ca Horatiu Moldovan s-a impus ca portar titular la nationala Romaniei. Horatiu Moldovan a avut evolutii foarte bune in cele doua partide pe care nationala…

- Marius Șumudica a laudat echipa naționala. Tehnicianul celor de la Al-Raed s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Romania, in deplasarea de la Lucerna, cu Elveția. Elevii lui Edi Iordanescu au reușit sa scoata un punct, pe finalul partidei, dupa ce au fost conduși cu 2-0 pana in minutul 89.…

- Gica Popescu a facut un anunt dezastruos dupa Elvetia – Romania, scor 2-2, din preliminariile EURO 2024. Fostul fundas de „fier” al Generatiei de Aur a tinut sa ii readuca pe tricolori cu picioarele pe pamant dupa remiza de la Lucerna. „Baciul” a tras un semnal de alarma si anunta ca rezultatul inregistrat…

- Elvetia – Romania 2-2 | Edi Iordanescu a fost euforic dupa nebunia de la Lucerna. Elvetia a condus cu 2-0 pana in minutul 89. Atunci, Valentin Mihaila a marcat o dubla de senzatie. Selectionerul nationalei Romaniei a fost extrem de fericit dupa minunea din Elvetia. Iordanescu a laudat faptul ca elevii…

- Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat…

- Mihai Stoica a vorbit despre cele mai importante absențe din lotul lui Edi Iordanescu pentru partidele din Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Elveția - Romania e urmatorul joc al „tricolorilor”. Se disputa luni, 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV.„Tricolorii”…

- Convocare de urgenta inainte de Elvetia – Romania. Valentin Ticu, fundasul celor de la Petrolul Ploiesti, a fost convocat de urgenta la echipa nationala pentru meciul cu Elvetia de luni seara. Mario Camora s-a accidentat in meciul cu Kosovo, iar Edi Iordanescu a decis sa aduca intariri pe postul de…

- Romania se pregatește de cele doua dueluri din preliminariile EURO 2024, contra reprezentativelor din Kosovo (16 iunie), respectiv Elveția (19 iunie). Totuși, pana la primul meci, Edward Iordanescu le-a pregatit o surpriza „Tricolorilor”.Potrivit celor de la Antena Sport, naționala Romaniei va juca…