- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii lor si, totodata, are in vedere schimbarea legislatiei din Romania cu privire la activitatea Agentiile de Plasare…

- Ministrul Muncii a sustinut vineri declaratii de presa privind conditiile de munca ale romanilor in Germania. Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Uca, a fost, in perioada 18 - 20 mai 2020, in vizita de lucru in Germania, alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a verifica…

- "Am cerut o verificare pe teritoriul Germaniei a tuturor sesizarilor sau din oficiu sau a mesajelor pe care le primesc personal. Am deja indicii ca acest lucru se intampla. Sunt gata sa merg in cateva zile si sa verific. I-am cerut Ministerului Muncii din Germania si mi-a confirmat ca s-a discutat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…