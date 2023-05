Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 4 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1. Liga 1 nu ia pauza in week-end-ul de Paști. Runda cu numarul 4 din play-off este deschis sambata, cu doar cateva ore inaintea Slujbei de Inviere, cu meciul dintre CFR Cluj și Sepsi. Duminica…

- Sezonul regular al Superligii s-a incheiat, joi, cand s-a disputat ultimul joc, Sepsi OSK - U Craiova 1948, meci reprogramat dupa ce a fost suspendat la finalul lunii ianuarie. Gazdele s-au impus cu 4-0 si si-au asigurat prezenta in play-off, scrie news.ro.In play-off vor juca CFR Cluj, Farul, FCSB,…

- Oltenii au terminat pe 4 sezonul regulat, sunt la 5 puncte de liderul Farul, dupa injumatațire, dar tot se mai gandesc la titlu. Deși startul in play-off este unul incendiar, contra FCSB-ului, in deplasare, cu CFR Cluj, campioana en titre, pe „Ion Oblemenco”, și apoi la Ovidiu, impotriva liderului Farul,…

- Farul Constanta a anuntat ca pune in vanzare abonamente pentru partidele din play off."Marinariildquo;, care incep de pe locul intai finala a campionatului, vor disputa cinci partide pe teren propriu, cu CFR Cluj, FCSB, Rapid, Universitatea Craiova si Sepsi OSK FCU Craiova 1948. Abonamentele sunt disponibile…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular pe locul 3. Prima etapa a play-off-ului a capatat contur și va incepe cu doua derby-uri. Play-off-ul SupeLigii incepe week-end-ul viitor, 18-19 martie. Prima etapa incepe cu doua derby-uri de senzație: CFR Cluj - Rapid și FCSB - Craiova.…

- Farul Constanța a caștigat derby-ul de pe teren propriu cu Rapid, in ultima etapa a sezonului regulat, scor 2-1, și intra in play-off de pe primul loc. Disputat pe o ploaie torențiala, meciul de la Ovidiu a inceput mai bine pentru giuleșteni, iar formația antrenata de Adrian Mutu a deschis scorul in…

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…