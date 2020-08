Stiri pe aceeasi tema

- Peste 110 persoane au fost ranite in cursul demonstratiilor desfașurate sambata in centrul capitalei libaneze Beirut, cel puțin 32 dintre acestea fiind transportate la spital, au informat pentru presa locala oficiali ai Crucii Roșii libaneze, potrivit Reuters, citata de hotnews.ro. Mii de libanezi au…

- Peste 110 persoane au fost ranite în cursul demonstratiilor desfașurate sâmbata în centrul capitalei libaneze Beirut, cel puțin 32 dintre acestea fiind transportate la spital, au informat pentru presa locala oficiali ai Crucii Roșii libaneze, potrivit Reuters.Fortele de ordine…

- Anchetatorii din Liban verifica daca explozia produsa in zona portuara din Beirut ar fi putut fi cauzata de o bomba sau de un alt factor extern, anunta presedintele tarii, Michel Aoun."Cauza nu a fost stabilita inca. Exista posibilitatea unei interferente externe printr-o racheta, o bomba…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza vineri France Presse. Protestatarii au…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza Agerpres, citand France Presse.Protestatarii…

- Politia a folosit gaze lacrimogene, in noaptea de vineri spre sambata, pentru a dispersa miile de protestatari care au incercat sa ia cu asalt parlamentul Serbiei, in a patra noapte de proteste violente fata de decizia autoritatilor de a impune noi restrictii in contextul pandemiei de COVID-19.Citește…

- Protestatarii au scandat "Revolutia vremii noastre. Eliberati Hong Kong", "Luptati pentru libertate, Fiti alaturi de Hong Kong", relateaza Reuters. Regimul comunist a depus vineri in Parlamentul chinez un proiect de lege care vizeaza sa interzica "tradarea, secesiunea, razvratirea si subsersiunea" la…

- Monika Kryemadhi, sotia presedintelui albanez Ilir Meta, a fost retinuta impreuna cu alti 36 de manifestanti in cursul unei actiuni de protest duminica, la Tirana, impotriva demolarii cladirii care adapostea Teatrul National al Albaniei, dupa ce lucrarile de demolare au inceput la primele ore ale…