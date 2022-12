Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Armate Ruse dezvolta o ofensiva in direcția Donețkului, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse Igor Konașenkov, marți, in cadrul unui briefing, relateaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ordonanța in acest sens a fost adoptata de comisiile de specialitate, cu votul parlamentarilor de la putere, iar azi, va intra la vot in plenul Camerei Deputaților care este for decizional. Deputații coalitiei de guvernare au venit cu mai multe amendamente criticate de opozitie prin care se propune…

- Rusia percepe pregatirile militare ale Norvegiei in apropierea granitelor sale drept o escaladare a tensiunilor in regiune, a declarat, miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa rusa TASS.

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al armatei sale incepand din 1 noiembrie, intr-o incercare de a-și consolida securitatea ca raspuns la escaladarea razboiului din Ucraina, a anunțat premierul țarii, luni, conform Reuters.

- Vulcanul Stromboli din Italia a erupt astazi, iar lava s-a scurs pana in mare. A fost emisa o alerta portocalie de mișcari sesimice, informeaza News.ro. Prabusirea unei laturi a craterului, in urma careia lava a ajuns in mare, a declansat un semnal seismic de trei minute, relateaza presa internationala.…

- Concursul national Mesajul meu antidrog, ajuns la editia a XIX-a, este un proiect sustenabil de traditie al Agentiei Nationale Antidrog si un exemplu de bune practici in domeniul cooperarii cu institutiile reprezentative din mediul scolar. In judetul Mures concursul a fost implementat de catre Centrul…

- Papa Francisc vorbește despre conflictul din Ucraina și subliniaza ca "ceea ce trebuie facut" este "sa ne eliberam inimile de ura". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Alerta meteo COD PORTOCALIU de ploi torentiale si grindina. Vremea se schimba radical in jumatate de tara Vremea se raceste semnificativ in urmatoarele ore. Meteorologii anunta ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat grindina in centrul, vestul si nordul tarii. Alerta…