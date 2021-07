Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Bacanu, sustinator al premierului Florin Cîtu în cursa pentru presedintia PNL, a pierdut vineri alegerile pentru sefia PNL Sector 5, în fata lui Dan Meran, informeaza News.ro. Premierul este membru al acestei filiale, însa nu a fost prezent, fiind plecat în teritoriu.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat voalat pe premierul Florin Citu cu ocazia alegerilor pentru sefia PNL Sector 5, acolo unde-l sustine pe Dan Meran in competitia contra lui Cristian Bacanu.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca la finalul mandatului de lider al liberalilor sta cu fruntea sus si ca in 4 ani cat a stat la sefia partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat. „De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani…

- Cristian Tudor Popescu a declarat duminica, la Digi24, ca președintele Klaus Iohannis este de partea lui Florin Cițu in competiția cu Ludovic Orban, cu care nu a avut niciodata o relație buna. Citește și: VIDEO Ei sunt oamenii pe care se bazeaza Florin Cițu: Premierul spune ca are 30 de organizații…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat ca il va susține pe premierul Florin Cițu daca va candida in cadrul Congresului PNL pentru funcția de președinte al partidului, potrivit B1TV . „Eu nu m-am dat dupa fusta matușii Marioara sa spun ca nu m-am gandit, ca aștept sa vad cine candideaza, ca va voi raspunde…