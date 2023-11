Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au deschis o investigatie, iar filialei locale a companiei de imbuteliere Coca-Cola HBC i s-a cerut sa retraga de la vanzare loturile a doua bauturi racoritoare, relateaza Reuters si POLITICO , citate de News.ro. O persoana a fost spitalizata dupa ce ar fi baut sambata, intr-o cafenea…

- Marti, 7 noiembrie, la nivel national, pompierii au gestionat 1.407 situatii de urgenta. Marti, 7 noiembrie, la nivel national, pompierii au gestionat 1.407 situatii de urgenta, transmite un comunicat din partea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Din totalul interventiilor, 1.189 de…

- Bulgaria e sub cod portocaliu de furtuni. Circulatia rutiera și feroviara e ingreunata sau chiar blocata complet in aproape toate regiunile, in urma prabusirii copacilor. Va avertizam, sunt și informații cu un puternic impact emoțional!

- „Centrala nucleara de la Krsko a fost oprita astazi, la ora 05:30 (06.30 ora Romaniei), si a fost plasata in modul de siguranta reprezentat de asa-numita stare de asteptare la cald”, a precizat compania. Echipe de experti au inceput sa lucreze pentru a depista locul scurgerii, a precizat compania, adaugand…

- Banuiți de comiterea unor infracțiuni de furt calificat, identificați și reținuți de polițiști La data de 27 septembrie 2023, polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Lupeni au efectuat o acțiune in urma careia a fost identificat un barbat de 32 de ani, din Lupeni, banuit de comiterea mai…

- Supraviețuitorii cutremurului din Maroc, seism devastator ce a avut loc in urma cu doar trei zile, traiesc și acum imaginile dezastrului. Chiar in ziua in care in care s-a produs marele seism ce s-a soldat cu pierderea a cel puțin 600 de vieți și mult peste 100 de persoane ranite, a avu loc o nunta…