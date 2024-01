Inspecția Judiciara a incercat sa il scoata pe Cristi Danileț din magistratura de trei ori și de fiecare data judecatorul a caștigat procesele. Acum acesta se pensioneaza. Conform instituției, secția pentru judecatori Consiliul Superior al Magistraturii a primit cererea de pensioare a lui Cristi Danileț. Judecatorul are 48 de ani și este angajat in acest moment la Tribunalul din Cluj. Danileț se intorsese in magistratura dupa ce caștigase și al treilea proces cu Inspecția Judiciara. Cristi Danileț a fost exclus prima data din magistratura de CSM in anul 2021 din cauza mai multor postari de pe…