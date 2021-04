Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor. Liderii USR-PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor, dupa ce deputatul le-a adresat cuvinte grele…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este un partid „extremist” ai carui parlamentari „se manifesta ca pe maidan”, a declarat, miercuri, liderul deputatilor Aliantei USR PLUS, Ionut Mosteanu. „AUR este un accident al politicii romanesti, un partid extremist care si-a construit toata campania anul trecut…

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, a avut o disputa pe holurile Parlamentului , dupa plenul Camerei unde a fost adoptat proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. Acesta i-a spus deputatului USR-PLUS Silviu Dehelean ca este un „paduche”, iar liderului deputatilor USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, i-a transmis ca…

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, a avut o disputa pe holurile Parlamentului, dupa plenul Camerei unde a fost adoptat proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. Acesta i-a spus deputatului USR-PLUS Silviu Dehelean ca este un „paduche”, iar liderului deputatilor USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, i-a transmis ca…

- SCANDAL fara precedent in Parlament. Doi deputați, la un pas de a se lua la bataie ”Ești un zero barat!” Dupa votul dat in plen pentru desființarea SIIJ, a avut loc un scandal pe holurile Camerei Deputaților. Deputatul AUR Dan Tanasa a fost la un pas de bataie cu deputații USR (Ionuț Moșteanu și Silviu…

- Deputatul AUR Dan Tanasa a fost, miercuri, la un pas de bataie cu deputații USR, pe holurile Camerei Deputaților, dupa votul dat in plen pentru desființarea SIIJ. Tanasa i-a insultat grosolan pe deputații Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean, in vazul colegilor și al presei.