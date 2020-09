Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele luni, Catalina Grama – cunoscuta și ca Jojo – a petrecut mai mult timp cu familia, in contextul pandemiei. Cumva, ea a reușit sa iasa din perioada de carantina aratand excelent. Pentru numarul de septembrie al revistei Unica , am discutat cu Jojo. Pentru ca voiam sa știm cum de reușește…

- Pentru cei care nu știu, Oana Roman, fiica lui Petre Roman , este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Ea a fost realizatoare de emisiuni TV. Dieta datorita careia, Oana Roman a slabit peste 10 kilograme Oana Roman, in varsta de 44 de ani, s-a nascut pe data de 13 aprilie 1976, la […] The…

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. se afla in vacanța in Bulgaria, impreuna cu fiul lor Alexandru. Cei doi au postat pe contul de socializare imagini de la plaja. Discreți ca intotdeauna, cei doi s-au relaxat la malul marii. Artista și-a etalat mandra silueta impecabila, dupa ce a slabit 30 de kilograme,…

- Actrita nu a optat pentru un regim drastic, ci a ales cu atentie alimentele consumate, evitandu-le pe cele care favorizeaza cresterea in greutate, precum zaharuri rafinate sau sosuri bogate in grasimi.

- Canicula impune anumite adaptari cand vine vorba de alimentatie. Evident ca avem nevoie in continuare de toate grupele de alimente, diferenta o fac cantitatea si tipul lor. In esenta, vara simtim nevoia de a manca mai putin gras, in favoarea legumelor si fructelor proaspete.

- Angela Rusu, cantareata de muzica populara, s-a apucat de dieta in 2018. Cantarea 92 de kilograme si se simtea din ce in ce mai rau. "Am inceput dieta in iulie 2018, la puțin timp dupa ce mi-am serbat ziua de naștere. Aveam 92 de kg la inalțimea de 1,70 m și nu ma mai simțeam deloc bine,…

- Zach Moore, in varsta de 39 de ani, originar din Florida, a cantarit 500 de kilograme in decembrie 2013, cand a fost doborat rapus la pat de o intoxicatie alimentara atat de severa incat a crezut ca va muri. Experienta terifianta l-a facut sa piarda 60 de kilograme in cateva zile, eliminand…

- Povestea incredibila a barbatului care a slabit peste 350 de kg mancand doar legume a ajuns virala in urma rezultatelor obținute. A refuzat pe tot parcursul dietei sa mearga macar o zi la sala! Acesta obișnuia, inainte, sa bea opt litri de cola pe zi, doi litri doar la micul dejun, și sa manance DOAR…