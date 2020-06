Oficial! Un politist de la Transporturi Constanta, trimis in judecata

Politistul este acuzat de divulgarea unor informatii care nu sunt destinate publicitati.Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus trimiterea in judecata a politistului Mirel C., lucrator in cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi… [citeste mai departe]