După câteva luni de proteste judecătorii din Galați vor judeca toate procesele Dupa cateva luni de declanșare sau incetare a protestelor fața de proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților, judecatorii de la Curtea de Apel și Tribunalul Galați au hotarat incetarea protestelor și reluarea judecarii tuturor proceselor. A doua parte a anului 2023, incepand cu data de 20 iunie, a fost destul de complicata pentru galațenii care sunt parte a unui proces, pentru ca judecatorii au luat mai multe decizii de declanșare sau de incetare a unor proteste fața de proiectul legislativ de modificare a legii pensiilor magistraților, decizii care au perturbat activitatea instanțelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

