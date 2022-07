Stiri pe aceeasi tema

- Codul portocaliu de canicula sub care se afla județul Giurgiu a determinat autoritațile sa ia masuri. Una dintre acestea este oprirea circulației mașinilor cu masa mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile naționale și județene. Primii care au anunțat restricții de circulație sunt reprezentanții CNAIR,…

- Meteorologii atenționeaza ca in raurile Republicii Moldova se va menține scurgerea scazuta a apei (cu excepția unor afluienți de stanga al r.Nistru) in legatura cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Avertizarea este valabil in intervalul 19-26 iulie.

- Canicula va cuprinde intreaga tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu valori termice maxime ce vor ajunge usor la 38 de grade Celsius. Ploile vor fi foarte rare si se vor semnala doar pe arii restranse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru intervalul…

- In municipiile și orașele județului, autoritațile au inființat puncte de prim-ajutor, care vor ramane deschise pe toata perioada caniculei. Si farmaciile din judet se transforma in puncte de prim-ajutor pentru persoanele aflate in dificultate. Mai multe puncte de acordare a asistentei medicale de…

- N-a venit inca luna lui Cuptor, dar in țarile mediteraneene, Italia, Spania, Franța, temperaturile au explodat. Termometrele inregistreaza zilele astea pana la 45 de grade. Aerul arde, de-a dreptul. Canicula a venit, de fapt, pe aici, inca din luna mai, cand s-au inregistrat temperaturi record nemaivazute…

- Viorica Dancila a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca discutiile si presiunile privind amnistia si gratierea erau in Comitetul Executiv National al PSD, nu facute de Liviu Dragnea ci chiar de colegi, presedinti de organizatii. Ea a mentionat ca si Marcel Ciolacu a votat…

- Vijeliile, grindina și cantitațile mari de ploaie cazute in ultimele 24 de ore in toata țara au facut ravagii. Meteorologii anunța cand se va termina acest episod de vreme rea și vor aparea și primele temperaturi de vara. Vremea rea a facut prapad in orașe – mașini distruse, copaci cazuți, strazi inundate.…

- CFR Cluj joaca azi cu FCSB, intr-un meci care se joaca doar pentru orgoliul celor doua formații. FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:30, in ultima etapa din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Formația din Gruia este deja campioana,…