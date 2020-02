Stiri pe aceeasi tema

- Monica Pop a avut o prima reacție dupa ce Mircea Beuran a fost reținut de DNA. Acesta a operat-o de trei ori de cancer. "Il cunosc pe Mircea Beuran de peste 40 de ani, am fost colegi de facultate si...

- Fostul premier spune, in postarea de pe blogul sau , ca se revine la vechea strategie anticorupție, confirmarea fiind chiar arestarea lui Mircea Beuran. Reținerea acestuia este vazuta de Adrian Nastase și ca o posibila invitație pentru medici sa plece din țara și ca „a pune catuse mainilor de chirurg…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu relateaza, dupa ce medicul Mircea Beuran a fost retinut de DNA pentru luare de mita, un medic l-a contactat si a pretins ca Beuran i-ar fi cerut 10.000 de euro pentru a obtine un post de asistent universitar si ca l-a trimis la DNA.”Acum cateva saptamani un…

- Procurorii au dispus, luni, retinerea unui barbat de 25 de ani, pentru tentativa de omor, in urma cercetarilor privind conflictul din data de 9 ianuarie in zona Tei Toboc, intre doua grupuri de interlopi. "In continuarea urmaririi penale, in cauza privind comiterea a doua infractiuni de tentativa la…

- Deputatul Emanuel Ungureanu publica, miercuri seara, fotografii din sala de operatie de la Spitalul Floreasca unde o pacienta a ars in timpul interventiei. Fotografiile il surprind pe medicul Mircea Beuran, cu ceasul pe mana, in echipamentul de pe sectie. ”Somitatea Beuran intra in sala ca un nesimtit,…

- Vasile Cepoi, termene limita pentru Spitalul Floreasca Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Foto: Wikipedia. Medicul-profesor Mircea Beuran a fost suspendat din functia de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III din cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Inspectia Sanitara…

- Povestea pacientei de 66 de ani, care a luat foc pe masa de operații la Spitalul de Urgența Floreasca, a șocat Europa. Sub semnatura lui Petre M. Iancu, Deutche Welle publica o opinie dura la adresa sistemului medical din Romania. O redam integral:Cand ne uram in aceste zile La multi ani, e bine sa…

- Electro-bisturiul folosit in cazul pacientei de 66 de ani care a ars ca o torta pe masa de operatii a spitalului Floreasca avea interdictia de a fi utilizat in combinatie cu biocidul pe care medicii i l-au aplicat bolnavei, spune secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan. La randul…