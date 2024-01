Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Pentru Nadal, care se afla abia la al doilea meci dupa aproape un an de absenta, este primul sfert de finala la un turneu, dupa Wimbledon,…

- Echipa AS Roma s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 2-1, formatia de liga secunda Cremonese, intr-o partida disputata miercuri seara pe Stadio Olimpico, conform Agerpres.Cremonese a condus cu 1-0 pana in minutul 77, dupa reusita…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), unde este cap de serie numarul unu, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Claire Liu cu 6-4, 6-2.Cori Gauff, campioana de anul trecut de la Auckland este locul…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse (128 WTA) a obținut sambata noaptea accesul pe tabloul principal al turneului de tenis de la Auckland (Noua Zeelanda), dupa ce a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe germana Jule Niemeier (165 WTA).

- Al-Ittihad, campioana Arabiei Saudite in ultimul sezon, a reușit calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale a Cluburilor, dupa ce i-a invins formația Auckland City din Noua Zeelanda, scor 3-0.

- Simona Halep se afla, in aceste momente in Franța! Sportiva și-a pus fanii pe ganduri, in urma cu doua zile, atunci cand a postat mai multe imagini din țara lui Patrick Mouratoglou. Iata ce mesaj a transmis jucatoarea de tenis, din Paris, in urma cu puțin timp!

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia, de la CSM Constanta, va lupta pentru titlul mondial la individual, la categoria Under 19, la intrecerea care se disputa in Slovenia Aflata pe locul 11 in lume, talentata sportiva constanteana s a calificat astazi in finala dupa ce a invins o in penultimul act…

- Tenismenul Radu Albot a ajuns in sferturile de finala ale turneului de categoria challenger, organizat in orașul suedez Danderyd. Reprezentantul Republicii Moldova a obținut o victorie lejera in runda secunda a competiției. In optimi, Radu Albot l-a intilnit pe ucraineanul Aleksei Krutykh, care a incercat…