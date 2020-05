Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze "de urgenta" Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ."In loc sa sustina desfiintarea…

- Judecatoarea constanteana Beatrice Maris a fost reconfirmata ca presedinte al unei sectii din cadrul Curtii de Apel Constanta. Masura a fost adoptata de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, care a decis prelungirea delegarii magistratului in functia de presedinte al Sectiei…

- Bogdan Licu, candidat pentru functia de prim-adjunct al procurorului general, a primit aviz negativ din partea Secției de procurori a CSM, au declarat surse din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit stiri.tvr.ro , Bogdan Licu a fost avizat negativ cu 4 voturi pentru și 3 impotriva.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, numirea lui Bogdan Licu in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Tot luni, Sectia a avizat pozitiv numirea Mariei Magdalena…

- Dosarul in care a fost audiat fostul vicepresedinte al CSM Nicolae Solomon vizeaza modul de desfasurare a activitatii unora dintre membrii Sectiei pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, a informat, luni, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Potrivit…

- Parchetul General transmite primele precizari oficiale despre chemarea la audieri la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a unor membri ai Sectiei pentru procurori a CSM."In cursul zilei de azi, 17 februarie 2020, procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, a mai multor magistrati: Grigoras Nina Ecaterina, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu data de 01.03.2020.Elena…