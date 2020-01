Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit in Iran in cursul dimineții de 8 ianuarie. Din pacate, Crucea Roșie a anunțat ca nu exista nicio șansa ca cineva sa fi supraviețuit impactului. Avion ucrainean cu 176 de oameni la bord s-a prabușit in Iran Azi, 8 ianuarie, un avion apariținand…

- Tragedie aeriana in Iran. Un avion ucrainean Boeing 737 cu 176 de oameni la bord s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran. Toți cei aflați in aeronava au murit, potrivit televiziunii de stat iraniene.

- Un avion Boeing 737-NG al companiei Ukraine International Airlines s-a prabusit, miercuri dimineața, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, cu detinația Kiev. Aparatul de zbor a cazut in apropierea aeroportului si a fost cuprins de flacari, informeaza...

- Aparatul de zbor a cazut in apropierea aeroportului si a fost cuprins de flacari. Un reprezentant al Ministerului de Externe ucrainean a declarat la Kiev ca toate persoanele aflate in avion si-au pierdut viata. ''Focul este atat de intens incat nu putem efectua nicio operatiune de salvare.…

- Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit miercuri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran din cauza unei defectiuni, anunta Reuters citand agentia semioficiala Fars. (Agerpres/FOTO…

- Un autocar plin cu turisti a cazut duminica intr-o rapa, provocand moartea a 22 de oameni si ranirea a 21, toti cetateni tunisieni, in nord-vestul tarii, potrivit unui bilant preliminar al autoritatilor, informeaza AFP.

- Saptesprezece persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in estul Republicii Congo, informeaza duminica dpa, Reuters si AFP. Avionul ce apartinea companiei private congoleze Busy Bee s-a prabusit peste un cartier populat din orasul Goma, in estul…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP, preluata de Agerpres. ”Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce,…