Stiri pe aceeasi tema

- James Howells, barbatul care a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce a pierdut 8.000 de bitcoini aflați pe un hard disk aruncat din greșeala, are un nou plan pentru recuperarea criptomonedelor.

- Oficialii americani au recuperat ceea ce pare a fi un ou Faberge de pe un iaht confiscat de la un oligarh rus in Fiji, a anunțat recent procurorul general adjunct al SUA. Daca oul-bijuterie este autentic, ar fi unul dintre puținele ramase in lume și ar valora milioane de dolari, relateaza CNN.

- Tesla a vandut Bitcoin in valoare de 936 de milioane de dolari, a dezvaluit ultimul raport de caștiguri al companiei. Rezervele de Bitcoin ale companiei au ajuns la n moment dat la valoarea de 2 miliarde de dolari. Elon Musk este un om de baza al industriei Crypto . Acest lucru se datoreaza in mare…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari.Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari, transmite CNBC. Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul…

- Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit sa ramburseze un imprumut de 350 de milioane de dolari in moneda stabila USDC corelata cu dolarul si 15.250 de bitcoin, in valoare de aproximativ 323 de milioane de dolari la preturile…

- Miliardarul Sam Bankman-Fried a semnat acorduri pentru salvarea a doua firme, in decurs de doua saptamini: o cvasi-banca numita BlockFi, si Voyager Digital, o firma de brockeraj care lucreaza cu active digitale. FTX, platforma de tranzactionare de criptomonede, detinuta de Bankman-Fried, a convenit…

- Elon Musk este unul dintre marii evanghelisti ai criptomonedelor si nu putem sa nu ne intrebam ce parere are despre bear market-ul actual, sau mai rau despre Crypto Winter. Nu de alta, dar si Tesla are de suferit din cauza picajului Bitcoin spre 20.000 de dolari. Se pare ca Tesla a pierdut sute de milioane…