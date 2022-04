După 722 de episoade, o nouă „premieră” pentru The Simpsons „The Simpsons” va avea duminica un actor surd, pentru prima data in istoria sa de 33 de ani, noteaza CNN. Chiar daca personajele din serial au doar patru degete, in episodul revoluționar vor folosi limbajul american al semnelor. Și nu, episodul nu a fost scris dupa ce „CODA”, filmul despre fiica a doi parinți surzi, a caștigat luna trecuta premiul Oscar pentru cel mai bun film. „Este foarte greu sa faci o „premiera” dupa 722 de episoade. Dar nu aș putea fi mai incantat de acest lucru”, a declarat producatorul executiv Al Jean. Episodul se intituleaza „The Sound of Bleeding Gums”. Acesta este centrat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

