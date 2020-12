Stiri pe aceeasi tema

- Un fost polițist din Reghin a fost trimis in judecata de procurorii DNA Targu Mureș pentru trafic de influența și șantaj. El este acuzat ca și-ar fi amenințat un coleg cu publicarea unor informații compromițatoare, scrie digi24 . Potrivit unui comunicat al DNA Targu Mureș, procurorii au dispus trimiterea…

- Mai mulți membri Pro Romania din Craiova au trecut la PSD . In acest context,Constantin Iacov, secretar executiv al Pro Romania, a reacționat. El a lansat o serie de acuzații dure la adresa Olguței Vasilescu. Acesta considera ca toate știrile create de fostul ministru al Muncii sunt ”demne de legendarul…

- Liderii Pro Romania insista ca la Dolj nu au fost ”transferuri” de marca spre PSD. Secretarul executiv al partidului, Constantin Iacob, susține ca e vorba de ”resturi” care nu au obținut rezultate la alegerile locale și ca nu e vorba de ”peste 400 de membri” ci doar de 11 foști membri: ”Cand…

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat in aceasta seara presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, citata de agerpres . „Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, e calificata in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, acolo unde va da peste ASU Poli Timișoara. Partida se va disputa pe „Ion Oblemenco”, dupa ce Lia Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a acceptat solicitarea formulata de clubul lui Adrian Mititelu. ...

- Ales consilier local la Primaria Craiova, Cristian Vasilcoiu, iși da demisia din aceasta funcție. El susține ca nu pleaca la un alt partid și le cere scuze alegarilor, dar și primarului Lia Olguța Vasilescu. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva…

- Nu a fost ședința, dar avem primar. Craiova are de vineri, 13 noiembrie, primarul ales. Lia Olguta Vasilescu a fost investita in functie dupa ce a depus juramantul in camera de consiliu, in fata judecatorului delegat, si a devenit astfel noul edil al Baniei. Mutare oarecum surprinzatoare, pentru ca…

- Tribunalul Dolj a dat un nou termen, pentru miercuri, 4 noiembrie, in dosarul in care este judecata contestatia mandatului de primar al Craiovei al Liei Olguta Vasilescu formulata de craioveanul Petru Becheru, dupa ce acesta a depus o noua cerere de recuzare a completului, prima fiindu-i respinsa…