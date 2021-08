După 30 de ani: Se redeschide frumoasa grădină Alhambra, mândria Bucureștiului de altădată. Cine a salvat monumentul istoric De 30 de ani, era lasata prada balariilor și ruginei. A fost construita in anul 1916 și este prima gradina istorica din Capitala. Iata ca, dupa mai bine de 30 de ani se redeschide aceasta prima gradina istorica a Bucureștiului, Alhambra. Primul eveniment programat este un concert de pop-opera al grupului Ad Libitum Voices, pe 26 august. Complexul a fost salvat de Asociația Culturala Teatrul Independent Elisabeta cu o investiție de 1 milion de euro, in gradina și cinematograf. „In anul 1916, pe harta culturala bucureșteana iși face apariția Teatrul de Vara „Alhambra. Un spațiu gandit ca un templu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

