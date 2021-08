Barbatul, care a aparut ca bebeluș in urma cu 30 de ani pe coperta albumului „Nevermind”, a dat in judecata trupa Nirvana pentru pornografie infantila. Spencer Elden a deschis procesul pe 22 august si sustine ca imaginea sa nud de cand avea mai putin de 1 an reprezinta pornografie infantila. Fotografia de pe coperta albumului ”Nevermind”, care s-a vandut in 30 de milioane de exemplare, il infațișeaza dezbracat și inotand intr-o piscina. Spencer Elden, din Los Angeles, susține ca „identitatea și numele sau juridic sunt legate pentru totdeauna de exploatarea sexuala comerciala pe care a trait-o…