După 3 decenii, Naţionalul craiovean revine în reflectorul scenei internaţionale, cu Oedip Rege In perioada 17-21 ianuarie 2024, Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova ajunge la Madrid, Spania, cu spectacolul Oedip Rege, regizat de Declan Donellan. Actorii teatrului craiovean vor urca pe scena Teatros del Canal pentru opt reprezentatii, intr-un adevarat maraton teatral, iar echipa Nationalului a anuntat ca toate spectacolele din capitala Spaniei vor fi jucate cu casa inchisa. Invitatia a venit in urma cu un an, iar initial au fost programate patru reprezentatii. Cum locurile s-au epuizat imediat, s-a ajuns apoi la sase reprezentatii si, ulterior, tot in urma cererii crescute, la opt,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

