După 10 ani de succes muzical în România, Xonia își ia ”la revedere”. Se mută în Los Angeles cu un milionar S-a nascut in Australia, succesul l-a cunoscut in Romania, țara de origine a parinților sai, iar acum iși face bagajele și se muta in America Xonia, fosta vedeta a clasamentelor muzicale, și-a facut in pandemie .alte planuri cu viața sa. S-a indragostit nebunește de Michael, de origine taiwanez, cu care se va muta in Los Angeles. Pe numele sau Loredana Sachelariu, Xonia (31 ani), ai carei nuri au bucurat barbații romani intr-una din ultimele ediții Playboy Romania, așteapta sa fie ceruta de nevasta de cel pe care il cunoaște de opt ani de zile, dar care abia acum și-a facut curaj sa o asigure… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

