- NEREGULI… O fabrica de paine din Vaslui, care punea in pericol sanatatea consumatorilor, a fost inchisa, dupa ce inspectorii DSVSA au descoperit nereguli grave in procesul de fabricatie. Medicii de la DSVSA Vaslui au emis o ordonanta de interzicere a activitatii, cu inchiderea temporara a fabricii,…

- In perioada 05.02-07.02.2020, polițiști din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu lucratori ai Garzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Pojorata pe linia respectarii prevederilor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea…

- Curtea de Conturi a constatat in 2018 o serie de nereguli la Casa Naționala de Sanatate și la casele teritoriale. Este vorba despre active fixe supraevaluate și medicamente compensate pe numele unor persoane decedate, potrivit Raportului anual al...

- Curtea de Conturi a descoperit o serie de nereguli la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si la casele teritoriale de asigurari de sanatate, printre care si medicamente compensate pentru persoane decedate.

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca oficialii se afla in control la firma din Giurgiu care a facut dezinsecția și dezinfecția in urma caruia zeci de copii de la Școala 133 din București au ajuns la spital.”Mai sunt 6 copii internați la Spitalul…

- Tanarul de 20 de ani, care a suferit arsuri pe jumatate din suprafata corporala dupa ce s-a electrocutat, va fi transferat luni, la o clinica din Viena, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, a informat, duminica seara, Ministerul Apararii Nationale, printr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres.Conform…

- Directorul artistic si managerul scolii de balet a Operei de Stat din Viena au fost demisi vineri din functie, la trei zile dupa ce o comisie de ancheta a descoperit nereguli grave in cadrul institutiei, relateaza agerpres.ro.

- In debutul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc vineri, 6 decembrie 2019, in sala ”Bogdan Voda” a Palatului Administrativ, vicepreședintele instituției, Ioan Doru Dancuș a adus in atenția aleșilor județeni o serie de nereguli identificate la Direcția Generala de Asistența…