Dumnezeu cu mila! Ce legătură este între salariile profesorilor și cele ale medicilor Majorarile salariale din invațamant vor fi aplicate și in cazul preoților, in condițiile in care, potrivit legii, salariile clericilor sunt calculate pe baza celor ale profesorilor. „Așteptam un raspuns de la autoritațile competente daca este aplicabila creșterea”, au transmis reprezentanții Patriarhiei, potrivit antena3.ro. Salariile preoților sunt calculate astfel incat sa reprezinte 65% din salariile de baza ale cadrelor didactice. Legea personalului clerical prevede ca salariile preoților pornesc de la circa 1.100 de lei și ajung la pana peste 3.000 de lei, fiind condiționate de pregatirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

