Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a anuntat care vor fi prioritatile guvernului Orban in perioada imediat urmatoare. Noul Executiv a fost investit luni seara, dar oficial isi va incepe activitatea marti dimineata la ora 9, cand va avea loc prima sedinta a Guvernului Orban. "Vom elabora o lege a bugetului de stat,…

- Sorin Carțu (63 de ani), președintele Universitații Craiova, este de parere ca Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul Romaniei U21, reprezinta o soluție viabila și pentru prima reprezentativa a echipei naționale. „Imi place cum se exprima la vremea asta Radoi. Acum nu stiu ce vrea el sa faca in continuare.…

- Conducerea judetului se arata tot mai interesata de implementarea unor proiecte menite a duce la prezervarea, dar si la punerea in valoare a arhitecturii traditionale specifice Maramuresului, care, in ultimele decenii, a facut tot mai greu fata invaziei modernitatii. Direct implicat in gestionarea acestei…

- Floriana Iacob, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, alaturi de Irina Giurgiu, prima femeie din Romania cu licența Pro, . La 28 de ani, Irina Giurgiu are propriul club de fotbal și este antrenor la Naționala Feminina de Fotbal U17.

- Marius Budai i-a cerut la un moment dat lui Traian Basescu sa spuna daca intr-adevar a afirmat public sau nu ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Va prezentam mai jos dialogul dintre cei doi: Traian Basescu: In trei ani deficitul bugetar al Romaniei va fi de 35 de miliarde de eurp…

- Sunt absolvenți care pretind aici ca vin de la Yale sau Harvard sau Columbia, dar nu stapanesc legislația și nici nu apara democratizarea. A fost un profesor de la Iași, cu calificarea maxima tangibila in Romania, pe care l-am și salutat pentru efortul de asanare a unui sistem anacronic, dar care…

- Gica Popescu (51 de ani), președintele Viitorului, a declarat dupa meciul Romania - Spania 1-2 ca sistemul de joc ales de selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a impiedicat „naționala” noastra sa joace mai curajos. Romania a pierdut cu 1-2 intalnirea cu Spania din preliminariile Campionatului European…

- Dusan Uhrin Jr. (51 de ani) a sosit in urma cu puțin timp in Romania și este așteptat sa semneze cu Dinamo in urmatoarele ore. De la aeroport, tehnicianul a ținut drumul spre hotelul Rin pentru a semna contractul cu formația alb-roșie. „Sunt fericit ca am revenit in Romania”, au fost primele cuvinte…