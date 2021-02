Stiri pe aceeasi tema

- Se ințeapa și Iohannis. Dar și Raed Arafat. Președintele și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta se vor imuniza impotriva noului coronavirus. Luni, incepand cu ora 12.00, personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența i se va administra vaccinul impotriva COVID-19.…

- 32 din cei aproape 200 de pacienți cu coronavirus internați in toate secțiile Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara - inclusiv un candidat la Camera Deputaților - au cerut sa voteze cu urna mobila. Membrii secției de votare 163 de pe str. Lorena, la care este arondat spitalul,…

- Adrian Pau, deputat de Timiș din Partea Pro Romania, a votat duminica la Școala Generala nr. 19 de pe strada Aprodul Movila din Timișoara. A declarat ca a votat „pentru toți romanii”, iar campania de anul acesta a fost foarte grea. „Am trecut cu bine, am trecut fara imbolnaviri, a fost cu totul altceva”,…

- Voluntarii proiectului ”Doneaza sange, fii erou!” din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și Timișoara – anunța ca organizeaza o campanie naționala de donare de sange in perioada 7-11 și 14-18 decembrie…

- Disperare mare in partidul lui Traian Basescu, dupa ce majoritatea sondajelor ii dau la 3%, inainte de alegerile de duminica. Oamenii Domnului in frunte cu sora Ligia Dugulescu spera insa la o minune PMP, la Timișoara. Și au decis ca ultima soluție este o campanie agresiva, in stil USR, in care persoane…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, ca Romania nu va intra in lockdown, așa cum s-a intamplat in primavara, timp de doua luni. Totodata, premierul a dat asigurari ca numarul de cazuri noi de romani infectați a scazut pentru ca numarul de vindecari este mai mare decat cel al infectarilor.…

- Presedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, a confirmat joi, intr-o scrisoare, ca stadionul echipei nu se va mai numi "San Paolo", ci "Diego Armando Maradona", in cinstea legendarului fotbalist argentinian ce a decedat miercuri, la varsta de 60 de ani, dupa un stop cardiac, relateaza presa…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu l-a catalogat pe președintele Klaus Iohannis drept "un politruc care injura non stop", dupa ce șeful statului a rostit un discurs de campanie electorala, anti-PSD, cu mai puțin de doua saptamani pana la alegerile parlamentare din 6 decembrie."Este o mare rușine ca un…