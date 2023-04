Elevi arădeni, scrisoare către Consiliul Local Arad

Elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Aurel Vlaicu își doresc înființarea unui nou adăpost pentru câinii comunitari. Acest demers a venit în urma... The post Elevi arădeni, scrisoare către Consiliul Local Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]