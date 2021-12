Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ramane fara gaz in luna februarie, a spus Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta. Specialistul in energie precizeaza ca afirmatia sa este un scenariu cu mai multe ipoteze, si nu o predictie. In context, el vorbeste de ipotezele unei ierni grele. „Ramanem fara gaz in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca taxa de solidaritate, adica o taxa pe bunurile considerate a fi de lux, este susținuta și va fi introdusa in legea bugetului. Acesta a mai precizat ca nu va viza clasa medie a populației, ci pe cea superioara din punct de vedere financiar. Mai mult de…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, atrage atenția ca sezonul rece crește riscul de infectare cu coronavirus, iar, in ciuda faptului ca Romania a atins o perioada de platou ca numar de cazuri zilnice, riscul este de a ne confrunta cu un val cinci in lipsa respectarii masurilor…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a declarat, joi, ca observa ca partidul sau ramane „cam singur” pe partea eșichierului politic care vrea reforme. Afirmațiile vin in contextul in care Cioloș a zis ca USR nu va susține un Guvern susținut și de PSD, iar liberalii nu exclud sa discute cu social-democrații.…

- Presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu spune ca a vazut și citit in spațiul public discursuri care susțin ca ”pandemia nu exista” sau ca ”vaccinul te omoare”, insa situația pandemiei din Romania este dramatica. Medicul avertizeaza ca va sustine ca orice medic sa fie suspendat din a-și exercita…

- Politic Senatorul Eugen Pirvulescu s-a vaccinat cu doza a treia / “Haideți sa fim responsabili, cat mai putem face ceva!” octombrie 12, 2021 09:38 Președintele PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu, a anunțat ca s-a vaccinat cu cea de-a treia doza de vaccin (booster) și, in același timp, face un apel la…

- Medicul Valeriu Gheorghița a facut inca un apel la vaccinare anti-Covid și a subliniat ca este singura cale de a depași valul 4 al pandemiei, care este atat de virulent din cauza variantei Delta și duce la mii de imbolnaviri zilnic. Romania e in acest moment in scenariul in care era Italia in primele…

- „Incep prin a le spune celor cațiva care au huiduit și au fluierat ca ii dezaprob și imi cer scuze in numele lor. Am venit aici pentru ca cei care il susțin pe Florin Cițu sa-l suțina pe Cițu, cei care ma susțin pe mine. sa ma susțina pe mine.Problema mea astazi este legata tocmai de a ce spus colegul…