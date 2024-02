Stiri pe aceeasi tema

- Daca instalatiile sunt corect proiectate, nu prezinta defecte si sunt etanse, hidrogenul nu este mai periculos decat gazele naturale putand fi utilizat in sistemele actuale, sustine Dumitru Chisalita.

- "Este o taxa noua care se va aplica pentru imobilele care folosesc combustibili poluați și pentru utilizarea combustibilor fosili in transportul rutier″, se arata intr-o analiza a Asociației Energia Inteligenta (AEI). Concret, daca ne raportam la un apartament cu 2 camere, unul cu 4 camere și o casa…

- "Este o taxa noua care se va aplica pentru imobilele care folosesc combustibili poluați și pentru utilizarea combustibilor fosili in transportul rutier″, se arata intr-o analiza a Asociației Energia Inteligenta (AEI). Concret, daca ne raportam la un apartament cu 2 camere, unul cu 4 camere și o casa…

- Tranzitia spre o economie verde nu se poate realiza fara aportul gazului natural, combustibil care va continua sa fie o resursa importanta in urmatoarele decenii, sustine Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI)."Ministerul Energiei pregateste un nou apel pentru productia…

- In ultimii trei ani, piața de gaze naturale a trecut prin multiple crize și a suferit de o volatilitate mare in ceea ce privește prețul de achiziție al gazelor naturale, precizeaza Dumitru Chisalița.

- Republica Moldova și Romania vor semna un memorandum de ințelegere pentru implementarea unui proiect de interconectare a sistemelor de gaze naturale și electrice. Semnarea a fost autorizata de Cabinetul Republicii Moldova miercuri, transmite IPN.Potrivit Memorandumului, capacitatea de transport a…

- De curand, Eurostat a prezentat ca prețul in semestrul I 2023 fața de perioada similara din anul 2022 a crescut cu 77% pentru electricitate (locul 3 in Europa) și de 134% la gazele naturale (locul 2 in Europa). Institutul Național de Statistica a informat, in cursul zilei de ieri, documentul Evoluția…

- Noile modificari in sistemul fiscal din Romania au adus creșteri de 10 ori (!) a unor taxe pentru unele companii, in scopul de a aduce bani la bugetul de stat, dar fara o abordare unitara la nivelul acelorași tipuri de activitați. In general saltul mare al unor taxe aduce destabilizari la nivelul financiar…