- Dumitru Buzatu ramane in arest inca 30 de zile. Intre timp, Emil Savin, cunoscut sub pseudonimul de Farmazon, primește 10 milioane de euro de la Consiliul Județean Vaslui. Denunțatorul lui Buzatu a caștigat o licitație legata de proiectul Drumului Strategic Județean, care este, de asemenea, centrul…

- Emil Savin, cunoscut sub porecla de Farmazon, este unul dinte cei mai importanți oameni de afaceri din județul Vaslui, iar prin firmele sale de asfaltari a incasat zeci de milioane de lei din bani public, in special prin relația de prietenie cu fostul președinte al Consiliui Județean, Dumitru Buzatu.Savin…

- Judecatorii au decis astazi, 29 septembrie, ca expertul evaluator, Radu Judele, sa fie arestat preventiv pentru trafic de influența in dosarul lui Buzatu. Cu toate acestea, Magistrații Curții de Apel Iași au admis contestația formulata de Judele, a carui firma s-a ocupat de evaluarea lucrarilor desfașurate…

- Curtea de Apel Iași judeca joi, 28 septembrie, contestația președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, fața de masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Inițial, decizia trebuia luata miercuri, insa avocații lui Buzatu au cerut o amanare pentru a putea avea acces la dosar și a pregati…

- "Povestea a plecat in 2021, de la niște lucrari, spuneau ei, neconforme (...) La momentul respectiv s-a cerut o expertiza, care s-a si realizat, pana la urma. Eu am cerut o contraexpertiza. Ei n-au vrut, au zis ca acea contraexpertiza trebuie facuta de același expert (care a facut prime expertiza).…

- Filmarea obținuta de Libertatea de la surse judiciare prezinta momentul in care forțele de ordine blocheaza mașina in care se afla președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, și il percheziționeaza pe acesta in cadrul flagrantului efectuat de DNA dupa primirea mitei.Pe imagini se observa cum prima mașina…

- Fostul arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu a comentat recent scandalul care a zguduit județul Vaslui, in urma reținerii lui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, de catre DNA, sub acuzația de luare de mita in valoare de 1,25 milioane de lei. Porumboiu, cunoscut pentru afacerile…

- Dumitru Buzatu deschide portbagajul mașinii sale, moment in care omul de afaceri Emil Savin, denunțatorul din dosar, ia o geanta maro de pe bancheta din spate a mașinii sale și o pune in portbagaj, potrivit imaginilor din timpul flagrantului obținute de Libertatea de la surse juridice.Geanta maro, care…