Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost intrebat despre banii de buzunar a-i fiului sau, Mihai Pascu, tatal tanarului care a provocat accidentul de la 2 Mai, a spus ca inainte de a fi milionar a fost miliardar. „Este un dezastru pentru noi. Este un dezastru pentru noi toți, nu numai pentru mine și sigur nu pot schimba nimic…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR a declarat ca Biserica nu poate și nici nu iși propune sa interzica vreodata ceva in spațiul public. Precizarile apar in contextul in care Arhiepiscopia Sibiului a solicitat ca proiectia filmului «Arsenie. Viata de apoi» sa fie interzisa in cadrul Astra Film…

- La data de 19 august 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de 37 de ani, din municipiul Targu Mureș, banuit de savarșirea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 13 august 2023, in jurul orei 01.00,…

- Primaria Municipiului Timișoara va aduce amintirea Revoluției in spațiul public printr-un traseu tematic, marcat prin granit turcoaz și bronz, integrat in peisajul urban. Investiția este finanțata din fonduri europene, prin PNRR, iar valoarea proiectului urmeaza sa fie supusa aprobarii consilierilor…

- Dosarul de abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, cu prejudiciu de peste 28 de milioane de euro, privind retrocedarea ilegala a extravilanului satului Nadaș din județul Arad, a fost inchis definitiv in justiție.