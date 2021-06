Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord", gazduita de Palatul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, inaugurata luni, este accesibila publicului specializat pana vineri, 18 iunie, in intervalul 11:00 - 17:00, anunta CCIB printr-un comunicat. …

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si Ambasada Republicii Macedonia de Nord in Romania organizeaza, in perioada 14 - 18 iunie 2021, expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord". Evenimentul va avea loc in foaierul Aulei Carol I din Palatul…

- Luni, 14 iunie - Dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea - Bursa de Valori Bucuresti listeaza compania TTS (Transport Trade Services) - Targul digital de agricultura ExpoFerma, eveniment organizat de LiveExpo.ro impreuna cu Grupul Agrointeligenta-BTvideo…

- Partea israeliana si-a exprimat interesul in a face o serie de investitii privind dezvoltarea capacitatii de transport maritim si fluvial, in zona Portului Constanta, si pe traseul navigabil al coridorului dunarean, a afirmat presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban.…

- La invitația Ambasadei Statului Israel in Romania in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), primarul Mihai Chirica va participa miercuri, 9 iunie 2021, la Forumul de afaceri Romania – Israel, prilejuit de vizita oficiala in Romania a ES Reuven Rivlin, președintele Statului Israel.…

- „Voi susține toate masurile eficiente care sa vina in sprijinul mediului de afaceri!” Reuniunea pe probleme economice de actualitate ale județului Argeș organizata saptamana trecuta de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura la care am participat alaturi de alți colegi parlamentari a scos in…

- Crearea unei Asociatii a Camerelor de Comert ale Capitalelor Balcanice ar putea impulsiona atat schimburile comerciale, activitatea de cercetare, cat si schimburile de profesori, a afirmat Sorin Dimitriu, secretarul general al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). …

- „Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) acorda o mare atenție promovarii relațiilor economice și comerciale cu parteneri din afara Uniunii Europene. Tarile din nordul Africii, respectiv zona Magrebului constituie o prioritate pentru noi, o dovada in acest sens fiind deschiderea,…