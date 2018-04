Duminica zgomotosului derby Pentru a patra oara, FCSB si CFR Cluj se razboiesc in acest campionat si, ca de obicei, scandalul este in floare intre cele mai galagioase personaje din campionat, antrenorul clujean Dan Petrescu si managerul bucurestean Mihai "Meme" Stoica, doi meseriasi care au colaborat candva fructuos la defuncta campioana. Unirea Urziceni. Acum se tot vorbeste de depunctari, de tot felul de mese verzi, incat mai ca-ti vine sa-i acorzi o bil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

