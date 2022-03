Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de circulatie de la nivelul Primariei a aprobat noi masuri in circulatia rutiera. In primul rand, este vorba de unele restrictii de trafic in contextul organizarii a trei evenimente in perioada urmatoare. Una dintre manifestari este organizata astazi de catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei…

- Traseele tramvaielor 16 si 36 sunt scurtate, duminica, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la reteaua de contact, a anuntat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilro ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc pe bulevardul IC Bratianu. Din primele informatii un pieton a fost ranit, victima fiind constienta. La fata locului intervine un echipaj SAMURD B de la Statia…

- Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita la Constanta prin actiuni cu caracter militar si civil care vor avea loc luni, 24 ianuarie, in Piata Ovidiu.Pentru siguranta participantilor la eveniment, in intervalul orar 10:00 12:30, se vor bloca urmatoarele zone de acces: strada Petru Rares la intersectia…

- Sfera Mob SRL a obtinut certificatul de urbanism cu nr. 31 din data de 11 ianuarie 2022 Sfera Mob SRL a obtinut de la Primaria Constanta un certificat de urbanism pentru a si modifica hala de pe bulevardul I.C. Bratianu din Constanta. Mai precis, prin CU 31 din data de 11 ianuarie 2022, societatea mentionata…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a avariei survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, de la intersecția str. Caraiman cu bd. 1 Mai Vechi din municipiul Constanța, RAJA SA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi – 27 decembrie 2021, in intervalul orar 11.00 – 17.00.…

- In perioada 31 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, cetatenii din Mioveni, dar si cei din zonele limitrofe care vor avea nevoie de medicamente, vor avea la dispozitie cateva farmacii, ce vor functiona dupa un program special, astfel: SIMINA FARM CENTER (strada Gradinarilor, bloc R1): vineri, 31 decembrie…