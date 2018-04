Stiri pe aceeasi tema

- SAMBATA LUMINATA. In aceasta zi nu se ingenuncheaza, oamenii nu fac matanii, ci doar se inchina. Iisus Hristos nu ii vrea pe oameni in umilinta, ci sa se indrepte spre cainta. Este singura sambata in care nu se face parastas, deoarece mortii vor fi pomeniti luni, dupa Duminica Tomei. Saptamana…

- Moldovenii au intrat in febra cumparaturilor pentru Pastele Blajinilor. Oamenii au facut cozi la tarabele cu prosoape, vesela si dulciuri. Comerciantii sustin ca vand produse pentru toate buzunarele.

- Nici nu a trecut bine Paștele, ca lumea a auzit de o noua sarbatoare și se intreaba cand pica Paștele Blajinilor, in 2018. In credința populara, in lunea dupa Duminica Tomii se sarbatorește Paștele Blajinilor. In folclor, Blajinii mai sunt cunoscuți și sub numele de rohmani. Potrivit cercetatorilor,…

- In Vinerea Mare se face in biserici pomenirea "Sfintelor si Mantuitoarelor si infricosatoarelor Patimi ale Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos”. In aceasta seara in fiecare locas sfant se canta Prohodul Domnului, apoi se face trecere pe sub masa.

- Înca de dimineața, clopotele bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Huedin au început sa rasune. Credincioșii s-au adunat, cu mic, cu mare. Slujba nu este una deosebita, nu are ritualuri diferite de celelalte duminici ale anului, însa atmosfera este alta. Oamenii, deși mulți,…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- SAMBATA MORȚILOR. Sambata, 10 februarie, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. MOȘII DE IARNA 2018. Exista pomenirea mortilor, pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarsitul existentei omului, scrie crestinortodox.ro. SAMBATA MORȚILOR. In aceasta zi obiceiul…

- MOSII DE IARNA 2018. Pentru praznicul Mosilor de Iarna se pregatesc toti crestinii, saraci sau bogati, fiecare dupa posibilitatile sale materiale. In ziua Mosilor de Iarna, dar si in toate sambetele dedicate pomenirii mortilor pana la Sfintele Pasti, crestinii pastreaza legatura cu cei dragi, plecati…