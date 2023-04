Duminică, Sărbătoarea Floriilor pentru creștinii romano-catolici. Procesiune pe străzile din centrul Bucureștiului Creștinii romano-catolici celebreaza duminica, 2 aprilie, Sarbatoarea Floriilor, marcand intrarea solemna a lui Isus Cristos in Ierusalim. In amintirea acestui eveniment, pe strazile Bucureștiului are loc tradiționala procesiune de Florii, la care participa credincioși, persoane consacrate și preoți din comunitațile și parohiile romano-catolice din București și imprejurimi. Procesiunea va incepe la ora 15.00, din Piața „Fer. Vladimir Ghika” de langa Biserica Franceza (Sacre Coeur – Preasfanta Inima a lui Isus), cu celebrarea de sfințire a tradiționalelor ramuri, și se va incheia la Catedrala Sf.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca s a intalnit, la Palatul Victoria, cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, in cadrul intrevederii la care a participat si ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, E.S. Andrew James…

- Cat dureaza Postul Paștelui. Este cel mai lung post din an. Incepe Postul Paștelui, care este și cel mai dificil, dar și cel mai lung din an. Avand in vedere faptul ca Invierea Domnului nu se sarbatorește niciodata la data fixa, dar pica mereu intr-o zi de duminica, la fel se intampla și in cazul Postului…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, a anuntat, joi, ministrul Mediului,…

- Implementarea a aproximativ o suta de investiții mari in cadrul Programului de dezvoltare economica a provinciei secuiești, finanțat de guvernul maghiar, progreseaza bine, scrie Kronika. Majoritatea fabricilor agricole și de prelucrare a alimentelor care au caștigat licitații sunt deja operaționale,…

- Paștele catolic 2023 pica in acest an la inceputul lunii aprilie, la o data diferita de Paștele ortodox. Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, care comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos, și pentru care enoriașii se pregatesc in fiecare an așa cum se cuvin

- Paștele catolic 2023 pica la inceputul lunii aprilie, la o data diferita de Paștele ortodox. Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, care comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos și pentru care enoriașii se pregatesc in fiecare an așa cum se cuvine.

- La aproape un an de la inceperea razboiului din Ucraina, viața unora dintre refugiații ucraineni care ajung in Romania nu este deloc una liniștita. Avocatul roman de origine ucraineana Yana Sarafolean a dezvaluit ca mai mulți ucraineni veniți in Romania ajung sa fie umiliți.

- Sa nu privim razboiul din Ucraina doar prin gaura cheii propagandei de razboi. Paradoxal, desi Romania nu are nici o tangenta cu acest razboi, este obligata sa-i suporte o parte din costuri, fara sa puna intrebari. Sa fim realisti si sa intelegem macar dupa zece luni de razboi in Ucraina, ca adevarul…